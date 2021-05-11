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2021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 106030102

106030102 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kahramanmaraş ilimizde yer alan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 106030102

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kahramanmaraş  ilinde bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   Kamu Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 106030102 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi , Devlet , Kamu Yönetimi Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kahramanmaraş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kamu Yönetimi Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Kamu Yönetimi Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 220,27591

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Tavan Puan: 279,54368

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 870869

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106030102   

ÜNİVERSİTE: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Kahramanmaraş

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 220,27591

Tavan Puan: 279,54368

Başarı Sıralaması: 870869

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 204,9313

Tavan Puan: 282,97973

Başarı Sıralaması:  819178

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 254,16709

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  100+3

Yerleşen 2018 : 30

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 246,72347

Tavan Puan: 338,88243

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  413309

Kontenjan 2017 :  100+3

Yerleşen 2017 : 103

taban-puan.jpg

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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