2021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 106051237

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kimya Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kahramanmaraş ilinde bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Afşin Meslek Yüksekokulu Kimya Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 106051237 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi , Devlet , Kimya Teknolojisi Bölümü , Afşin Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kahramanmaraş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Teknolojisi Bölümü kontenjanı 25+1 kişidir. 2020 yılında Kimya Teknolojisi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 26 kişi yerleşmiştir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 209,9194

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Tavan Puan: ---

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Başarı Sıralaması: 1437917

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106051237

ÜNİVERSİTE: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

FAKÜLTE: Afşin Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kahramanmaraş

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 209,9194

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1437917

Kontenjan 2020 – 2021 : 25+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 26

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 209,59229

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1428560

Kontenjan 2019: 25+1

Yerleşen 2019: Doldu-26