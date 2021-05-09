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2021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 106090051

106090051 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kahramanmaraş ilimizde yer alan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 106090051

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kahramanmaraş  ilinde bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 106090051 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi , Devlet , Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kahramanmaraş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 285,68188

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 338,37051

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 357511

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106090051   

ÜNİVERSİTE: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Kahramanmaraş

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 285,68188

Tavan Puan: 338,37051

Başarı Sıralaması: 357511

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 284,29287

Tavan Puan: 317,44968

Başarı Sıralaması:  304537

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 275,38696

Tavan Puan: 303,05087

Başarı Sıralaması :  290000

Kontenjan 2018 :  50+2

Yerleşen 2018 : 52

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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