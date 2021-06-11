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2021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban, Tavan Puanları | 106051097

106051097 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yerel Yönetimler  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kahramanmaraş ilimizde yer alan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Pazarcık Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban, Tavan Puanları | 106051097

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi   Yerel Yönetimler  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kahramanmaraş  ilinde bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi     Pazarcık Meslek Yüksekokulu   Yerel Yönetimler  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi   Yerel Yönetimler  Bölümü tercih kod numarası 106051097 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi   Yerel Yönetimler  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi   Yerel Yönetimler  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi   , Devlet , Yerel Yönetimler  Bölümü , Pazarcık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kahramanmaraş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yerel Yönetimler  Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Yerel Yönetimler  Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 20 kişi yerleşmiştir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi   Yerel Yönetimler  Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi   Yerel Yönetimler  Bölümü Tavan Puan: ---

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi   Yerel Yönetimler  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106051097   

ÜNİVERSİTE: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi  

FAKÜLTE: Pazarcık Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kahramanmaraş

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 20

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  80+2

Yerleşen 2019: Dolmadı-10

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