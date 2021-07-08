2021 Kamu çalışanlarına ilave tediye ödemesi ne zaman yatacak? Kamu işçisi ikramiyeleri ne zaman yatacak, kaç işçiye ikramiye ödenecek? Yüz binlerce kamu işçisinin merakla ettiği o yanıt geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile kamu işçilerine yapılacak ikramiye ödemlerinin tarihi netleşti. Peki 2021 Kamu çalışanlarına ilave tediye ödemesi ne zaman yatacak? Kamu işçisi ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte 2021 kamu işçisi (4D) ilave tediye ödemelerine ilişkin detaylar...

2021 KAMU ÇALIŞANLARINA İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK? KAMU İŞÇİSİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Kamu işçilerine özel ilave tediyelerin ne zaman hesaplara yatacağı Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile netlik kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere 2021'de verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 16 Temmuz'da, diğer yarısı 17 Aralık'ta ödeneceği bildirildi.

KAÇ İŞÇİYE İKRAMİYE ÖDENECEK?

Taşeron şirketlerden devlet kadrosuna geçen işçilerle birlikte toplamda 1 milyon işçiye ilave tediye ödemesi yapılacak.