2021 Kapadokya Üni. Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 203851900

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kapadokya Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Kapadokya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kapadokya Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 203851900 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kapadokya Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kapadokya Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kapadokya Üniversitesi , Vakıf , Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) Bölümü , Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 7+0 kişidir. 2020 yılında Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.

Kapadokya Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 352,49676

Kapadokya Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 403,59875

Kapadokya Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 155407

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203851900

ÜNİVERSİTE: Kapadokya Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: Nevşehir

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 352,49676

Tavan Puan: 403,59875

Başarı Sıralaması: 155407

Kontenjan 2020 – 2021 : 7+0

Yerleşen 2020 – 2021: 7

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 316,55985

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 157793

Kontenjan 2019: 5+0

Yerleşen 2019: 5

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 279,17627

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : 200000

Kontenjan 2018 : 5+0

Yerleşen 2018 : 5

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

Kapadokya Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kapadokya Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.