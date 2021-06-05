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2021 Kapadokya Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 203851361

203851361 | Kapadokya Üniversitesi Anestezi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Nevşehir ilimizde yer alan Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kapadokya Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 203851361

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kapadokya Üniversitesi   Anestezi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir  ilinde bulunan Kapadokya Üniversitesi     Kapadokya Meslek Yüksekokulu   Anestezi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kapadokya Üniversitesi   Anestezi  Bölümü tercih kod numarası 203851361 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kapadokya Üniversitesi   Anestezi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kapadokya Üniversitesi   Anestezi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kapadokya Üniversitesi   , Vakıf , Anestezi  Bölümü , Kapadokya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi  Bölümü kontenjanı 36+0 kişidir. 2020 yılında Anestezi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 36 kişi yerleşmiştir.

Kapadokya Üniversitesi   Anestezi  Bölümü Taban Puanı: 228,29976

Kapadokya Üniversitesi   Anestezi  Bölümü Tavan Puan: ---

Kapadokya Üniversitesi   Anestezi  Bölümü Başarı Sıralaması: 1190108

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203851361   

ÜNİVERSİTE: Kapadokya Üniversitesi  

FAKÜLTE: Kapadokya Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Nevşehir

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 228,29976

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1190108

Kontenjan 2020 – 2021 : 36+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 36

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 209,04546

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1436479

Kontenjan 2019:  64+0

Yerleşen 2019: Doldu-64

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