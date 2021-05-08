2021 Kapadokya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203851841

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kapadokya Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Kapadokya Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kapadokya Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 203851841 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kapadokya Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kapadokya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kapadokya Üniversitesi , Vakıf , Psikoloji Bölümü , Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 10+0 kişidir. 2020 yılında Psikoloji Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

Kapadokya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 359,55715

Kapadokya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Tavan Puan: 395,03412

Kapadokya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 110359

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203851841

ÜNİVERSİTE: Kapadokya Üniversitesi

FAKÜLTE: Beşeri Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Nevşehir

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 359,55715

Tavan Puan: 395,03412

Başarı Sıralaması: 110359

Kontenjan 2020 – 2021 : 10+0

Yerleşen 2020 – 2021: 10

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 365,15186

Tavan Puan: 375,59015

Başarı Sıralaması: 69394

Kontenjan 2019: 6+0

Yerleşen 2019: 6

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 349,23391

Tavan Puan: 360,61415

Başarı Sıralaması : 72500

Kontenjan 2018 : 6+0

Yerleşen 2018 : 6

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

Kapadokya Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kapadokya Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.