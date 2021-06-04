2021 Karabük Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106150583
106150583 | Karabük Üniversitesi Adalet Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Karabük ilimizde yer alan Karabük Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karabük Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karabük ilinde bulunan Karabük Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karabük Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 106150583 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karabük Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Karabük Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Karabük Üniversitesi , Devlet , Adalet Bölümü , Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karabük ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 100+3 kişidir. 2020 yılında Adalet Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 103 kişi yerleşmiştir.
Karabük Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 252,25091
Karabük Üniversitesi Adalet Bölümü Tavan Puan: ---
Karabük Üniversitesi Adalet Bölümü Başarı Sıralaması: 902065
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106150583
ÜNİVERSİTE: Karabük Üniversitesi
FAKÜLTE: Adalet Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Karabük
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 252,25091
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 902065
Kontenjan 2020 – 2021 : 100+3
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 103
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 252,83433
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 843502
Kontenjan 2019: 100+3
Yerleşen 2019: Doldu-103