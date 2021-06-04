2021 Karabük Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106170287

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karabük Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karabük ilinde bulunan Karabük Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karabük Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 106170287 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karabük Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karabük Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karabük Üniversitesi , Devlet , Adalet Bölümü , Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karabük ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 100+3 kişidir. 2020 yılında Adalet Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 103 kişi yerleşmiştir.

Karabük Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 236,0659

Karabük Üniversitesi Adalet Bölümü Tavan Puan: ---

Karabük Üniversitesi Adalet Bölümü Başarı Sıralaması: 1092704

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106170287

ÜNİVERSİTE: Karabük Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Karabük

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 236,0659

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1092704

Kontenjan 2020 – 2021 : 100+3

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 103

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 238,7122

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1023259

Kontenjan 2019: 100+3

Yerleşen 2019: Doldu-103