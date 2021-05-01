2021 Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106110142

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karabük ilinde bulunan Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 106110142 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karabük Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karabük ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 360,83214

Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 391,68410

Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 144142

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106110142

ÜNİVERSİTE: Karabük Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Karabük

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 360,83214

Tavan Puan: 391,68410

Başarı Sıralaması: 144142

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 309,34622

Tavan Puan: 356,58237

Başarı Sıralaması: 170534

Kontenjan 2019: 70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 288,41374

Tavan Puan: 312,97333

Başarı Sıralaması : 179000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 287,90411

Tavan Puan: 328,52938

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 158433

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.