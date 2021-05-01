2021 Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106110142
106110142 | Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Karabük ilimizde yer alan Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karabük ilinde bulunan Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 106110142 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Karabük Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karabük ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.
Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 360,83214
Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 391,68410
Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 144142
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106110142
ÜNİVERSİTE: Karabük Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Karabük
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 360,83214
Tavan Puan: 391,68410
Başarı Sıralaması: 144142
Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2
Yerleşen 2020 – 2021: 72
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 309,34622
Tavan Puan: 356,58237
Başarı Sıralaması: 170534
Kontenjan 2019: 70+2
Yerleşen 2019: 72
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 288,41374
Tavan Puan: 312,97333
Başarı Sıralaması : 179000
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 287,90411
Tavan Puan: 328,52938
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 158433
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.