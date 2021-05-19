2021 Karabük Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106110372

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karabük Üniversitesi Coğrafya bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karabük ilinde bulunan Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karabük Üniversitesi Coğrafya Bölümü tercih kod numarası 106110372 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karabük Üniversitesi Coğrafya Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karabük Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karabük Üniversitesi , Devlet , Coğrafya Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karabük ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Coğrafya Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Coğrafya Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Karabük Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban Puanı: 268,52854

Karabük Üniversitesi Coğrafya Bölümü Tavan Puan: 322,96678

Karabük Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başarı Sıralaması: 381447

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106110372

ÜNİVERSİTE: Karabük Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Karabük

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 268,52854

Tavan Puan: 322,96678

Başarı Sıralaması: 381447

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 291,02857

Tavan Puan: 339,81357

Başarı Sıralaması: 318683

Kontenjan 2019: 70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 295,51264

Tavan Puan: 320,49703

Başarı Sıralaması : 242000

Kontenjan 2018 : 70+2

Yerleşen 2018 : 72

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 293,68547

Tavan Puan: 363,77785

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 222716

Kontenjan 2017 : 75+2

Yerleşen 2017 : 77

Karabük Üniversitesi Coğrafya Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Karabük Üniversitesi Coğrafya Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.