2021 Hitit Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1051100212021 Süleyman Demirel Üni. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 1092306032021 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 1080900822021 Hakkari Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1049101222021 Doğuş Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 2012902362021 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1082902352021 Ordu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1083300682021 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 1005301692021 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2032112262021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 106030023
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Karabük Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106110372

2021 Karabük Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106110372

106110372 | Karabük Üniversitesi Coğrafya   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Karabük ilimizde yer alan Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Karabük Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106110372

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Karabük Üniversitesi Coğrafya   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karabük  ilinde bulunan Karabük Üniversitesi   Edebiyat Fakültesi   Coğrafya   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karabük Üniversitesi Coğrafya   Bölümü tercih kod numarası 106110372 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karabük Üniversitesi Coğrafya   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karabük Üniversitesi Coğrafya   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karabük Üniversitesi , Devlet , Coğrafya   Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karabük ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Coğrafya   Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Coğrafya   Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Karabük Üniversitesi Coğrafya   Bölümü Taban Puanı: 268,52854

Karabük Üniversitesi Coğrafya   Bölümü Tavan Puan: 322,96678

Karabük Üniversitesi Coğrafya   Bölümü Başarı Sıralaması: 381447

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106110372   

ÜNİVERSİTE: Karabük Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Karabük

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 268,52854

Tavan Puan: 322,96678

Başarı Sıralaması: 381447

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 291,02857

Tavan Puan: 339,81357

Başarı Sıralaması:  318683

Kontenjan 2019:  70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 295,51264

Tavan Puan: 320,49703

Başarı Sıralaması :  242000

Kontenjan 2018 :  70+2

Yerleşen 2018 : 72

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 293,68547

Tavan Puan: 363,77785

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  222716

Kontenjan 2017 :  75+2

Yerleşen 2017 : 77

taban-puan.jpg

Karabük Üniversitesi Coğrafya   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Karabük Üniversitesi Coğrafya   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT