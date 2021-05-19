2021 Karabük Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106130279
106130279 | Karabük Üniversitesi Coğrafya Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Karabük ilimizde yer alan Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karabük Üniversitesi Coğrafya bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karabük ilinde bulunan Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karabük Üniversitesi Coğrafya Bölümü tercih kod numarası 106130279 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karabük Üniversitesi Coğrafya Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Karabük Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Karabük Üniversitesi , Devlet , Coğrafya Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karabük ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Coğrafya Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Coğrafya Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.
Karabük Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban Puanı: 252,70487
Karabük Üniversitesi Coğrafya Bölümü Tavan Puan: 315,58846
Karabük Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başarı Sıralaması: 484784
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106130279
ÜNİVERSİTE: Karabük Üniversitesi
FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Karabük
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 252,70487
Tavan Puan: 315,58846
Başarı Sıralaması: 484784
Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2
Yerleşen 2020 – 2021: 52
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 277,48865
Tavan Puan: 339,86980
Başarı Sıralaması: 403364
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 284,36118
Tavan Puan: 316,48335
Başarı Sıralaması : 306000
Kontenjan 2018 : 70+2
Yerleşen 2018 : 72
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 274,20739
Tavan Puan: 349,88647
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 285270
Kontenjan 2017 : 75+2
Yerleşen 2017 : 77
Karabük Üniversitesi Coğrafya Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Karabük Üniversitesi Coğrafya Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.