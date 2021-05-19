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2021 Karabük Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106130279

106130279 | Karabük Üniversitesi Coğrafya   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Karabük ilimizde yer alan Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Karabük Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106130279

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Karabük Üniversitesi Coğrafya   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karabük  ilinde bulunan Karabük Üniversitesi   Edebiyat Fakültesi   Coğrafya   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karabük Üniversitesi Coğrafya   Bölümü tercih kod numarası 106130279 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karabük Üniversitesi Coğrafya   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karabük Üniversitesi Coğrafya   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karabük Üniversitesi , Devlet , Coğrafya   Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karabük ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Coğrafya   Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Coğrafya   Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Karabük Üniversitesi Coğrafya   Bölümü Taban Puanı: 252,70487

Karabük Üniversitesi Coğrafya   Bölümü Tavan Puan: 315,58846

Karabük Üniversitesi Coğrafya   Bölümü Başarı Sıralaması: 484784

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106130279   

ÜNİVERSİTE: Karabük Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Karabük

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 252,70487

Tavan Puan: 315,58846

Başarı Sıralaması: 484784

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: 52

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 277,48865

Tavan Puan: 339,86980

Başarı Sıralaması:  403364

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 284,36118

Tavan Puan: 316,48335

Başarı Sıralaması :  306000

Kontenjan 2018 :  70+2

Yerleşen 2018 : 72

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 274,20739

Tavan Puan: 349,88647

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  285270

Kontenjan 2017 :  75+2

Yerleşen 2017 : 77

taban-puan.jpg

Karabük Üniversitesi Coğrafya   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Karabük Üniversitesi Coğrafya   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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