2021 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 1080301412021 Aksaray Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1008102682021 Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üni. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puan| 3016100112021 Nişantaşı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2045905282021 Çankaya Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2011105172021 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1026301262021 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puan| 1036101552021 Harran Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1050100852021 İstanbul Kent Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2087100682021 Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300190321
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Karabük Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 106130525

2021 Karabük Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 106130525

106130525 | Karabük Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Karabük ilimizde yer alan Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Karabük Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 106130525

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Karabük Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karabük  ilinde bulunan Karabük Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karabük Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 106130525 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karabük Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karabük Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karabük Üniversitesi , Devlet , Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karabük ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Karabük Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 223,05823

Karabük Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Tavan Puan: 270,26840

Karabük Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 838015

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106130525   

ÜNİVERSİTE: Karabük Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Karabük

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 223,05823

Tavan Puan: 270,26840

Başarı Sıralaması: 838015

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 217,73889

Tavan Puan: 311,61670

Başarı Sıralaması:  799909

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 253,44090

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  70+2

Yerleşen 2018 : 32

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262,59147

Tavan Puan: 305,51550

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  347071

Kontenjan 2017 :  70+2

Yerleşen 2017 : 72

taban-puan.jpg

Karabük Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Karabük Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT