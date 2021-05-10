2021 Karabük Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 106110503

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karabük Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karabük ilinde bulunan Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karabük Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 106110503 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karabük Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karabük Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karabük Üniversitesi , Devlet , Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü , Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karabük ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Karabük Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 243,56939

Karabük Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 303,54103

Karabük Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 636193

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106110503

ÜNİVERSİTE: Karabük Üniversitesi

FAKÜLTE: Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

ŞEHİR: Karabük

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 243,56939

Tavan Puan: 303,54103

Başarı Sıralaması: 636193

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 243,12047

Tavan Puan: 295,71579

Başarı Sıralaması: 589387

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 239,2762

Tavan Puan: 301,38275

Başarı Sıralaması : 539000

Kontenjan 2018 : 45+2

Yerleşen 2018 : 47

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 304,5881

Tavan Puan: 341,13820

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 385485

Kontenjan 2017 : 45+2

Yerleşen 2017 : 47

Karabük Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Karabük Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.