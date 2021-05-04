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2021 Karadeniz Teknik Üni. Orman Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106210459

106210459 | Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Trabzon ilimizde yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Karadeniz Teknik Üni. Orman Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106210459

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon  ilinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi   Orman Fakültesi   Orman Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 106210459 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karadeniz Teknik Üniversitesi , Devlet , Orman Mühendisliği Bölümü , Orman Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Orman Mühendisliği Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Orman Mühendisliği Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 258,58696

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 377,67039

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 387044

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106210459   

ÜNİVERSİTE: Karadeniz Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Orman Fakültesi

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 258,58696

Tavan Puan: 377,67039

Başarı Sıralaması: 387044

Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2

Yerleşen 2020 – 2021: 82

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 231,09568

Tavan Puan: 260,50757

Başarı Sıralaması:  439657

Kontenjan 2019:  80+2

Yerleşen 2019: 82

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 274,21298

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  85+3

Yerleşen 2018 : 87

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 228,79796

Tavan Puan: 329,19991

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  281085

Kontenjan 2017 :  85+3

Yerleşen 2017 : 88

taban-puan.jpg

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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