2021 Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106210168

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü tercih kod numarası 106210168 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karadeniz Teknik Üniversitesi , Devlet , Biyoloji Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyoloji Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Biyoloji Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü Taban Puanı: 260,47493

Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü Tavan Puan: 308,15307

Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 379315

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106210168

ÜNİVERSİTE: Karadeniz Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 260,47493

Tavan Puan: 308,15307

Başarı Sıralaması: 379315

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 241,60961

Tavan Puan: 268,24978

Başarı Sıralaması: 383192

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: 31

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 231,50861

Tavan Puan: 356,15985

Başarı Sıralaması : 381000

Kontenjan 2018 : 30+1

Yerleşen 2018 : 31

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 244,794

Tavan Puan: 322,12370

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 249948

Kontenjan 2017 : 25+1

Yerleşen 2017 : 26

Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.