2021 Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106210168
106210168 | Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Trabzon ilimizde yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü tercih kod numarası 106210168 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Karadeniz Teknik Üniversitesi , Devlet , Biyoloji Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyoloji Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Biyoloji Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü Taban Puanı: 260,47493
Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü Tavan Puan: 308,15307
Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 379315
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106210168
ÜNİVERSİTE: Karadeniz Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen Fakültesi
ŞEHİR: Trabzon
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 260,47493
Tavan Puan: 308,15307
Başarı Sıralaması: 379315
Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1
Yerleşen 2020 – 2021: 31
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 241,60961
Tavan Puan: 268,24978
Başarı Sıralaması: 383192
Kontenjan 2019: 30+1
Yerleşen 2019: 31
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 231,50861
Tavan Puan: 356,15985
Başarı Sıralaması : 381000
Kontenjan 2018 : 30+1
Yerleşen 2018 : 31
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 244,794
Tavan Puan: 322,12370
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 249948
Kontenjan 2017 : 25+1
Yerleşen 2017 : 26
Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.