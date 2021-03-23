2021 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 106210502 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karadeniz Teknik Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 180+5 kişidir. 2020 yılında Tıp Bölümüne 185 kişi yerleşmiştir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 501,07474

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 522,51607

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 15035

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106210502

ÜNİVERSİTE: Karadeniz Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 501,07474

Tavan Puan: 522,51607

Başarı Sıralaması: 15035

Kontenjan 2020 – 2021 : 180+5

Yerleşen 2020 – 2021: 185

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 480,23809

Tavan Puan: 533,77993

Başarı Sıralaması: 14234

Kontenjan 2019: 200+5

Yerleşen 2019: 205

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 475,01408

Tavan Puan: 519,51385

Başarı Sıralaması : 13600

Kontenjan 2018 : 200+5

Yerleşen 2018 : 205

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 464,20935

Tavan Puan: 521,52502

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 12929

Kontenjan 2017 : 200+5

Yerleşen 2017 : 205

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.