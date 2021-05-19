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2021 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 106390041

106390041 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Karaman ilimizde yer alan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 106390041

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karaman  ilinde bulunan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi   Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu   Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)   Bölümü tercih kod numarası 106390041 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi , Devlet , Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)   Bölümü , Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)   Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)   Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)   Bölümü Taban Puanı: 228,53913

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)   Bölümü Tavan Puan: 332,34849

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)   Bölümü Başarı Sıralaması: 664587

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106390041   

ÜNİVERSİTE: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: Karaman

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 228,53913

Tavan Puan: 332,34849

Başarı Sıralaması: 664587

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 254,24708

Tavan Puan: 341,38494

Başarı Sıralaması:  573747

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 244,13628

Tavan Puan: 296,77146

Başarı Sıralaması :  640000

Kontenjan 2018 :  40+1

Yerleşen 2018 : 41

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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