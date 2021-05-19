2021 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106330047
106330047 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarih Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Karaman ilimizde yer alan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarih bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karaman ilinde bulunan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarih Bölümü tercih kod numarası 106330047 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarih Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi , Devlet , Tarih Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Tarih Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarih Bölümü Taban Puanı: 219,19103
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarih Bölümü Tavan Puan: 291,72880
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarih Bölümü Başarı Sıralaması: 742504
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106330047
ÜNİVERSİTE: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Karaman
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 219,19103
Tavan Puan: 291,72880
Başarı Sıralaması: 742504
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 256,83539
Tavan Puan: 374,10062
Başarı Sıralaması: 553116
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 257,74791
Tavan Puan: 293,20390
Başarı Sıralaması : 509000
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 244,83106
Tavan Puan: 327,56663
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 446252
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarih Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.