2021 Uşak Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1098301122021 Gümüşhane Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 1047100632021 Fırat Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 1039101882021 Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108930265Tuvalette telefonla vakit geçirmeyi sevenlere kötü haber: Mikrop yuvası haline geliyor!2021 Hitit Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1051101452021 Yaşar Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206010706Uyanış: Büyük Selçuklu dizisine bomba transfer! Barış Arduç kadroya dahil edildi!2021 Beykent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 2007904372021 Ankara Hacı Bayram Veli Üni. Rekreasyon Yönetimi (M.T.O.K.) Bölümü Taban, Tavan Puan | 111711825
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106310061

2021 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106310061

106310061 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarih   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Karaman ilimizde yer alan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106310061

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarih   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karaman  ilinde bulunan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi   Edebiyat Fakültesi   Tarih   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarih   Bölümü tercih kod numarası 106310061 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarih   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarih   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi , Devlet , Tarih   Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih   Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Tarih   Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarih   Bölümü Taban Puanı: 244,30954

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarih   Bölümü Tavan Puan: 337,93603

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarih   Bölümü Başarı Sıralaması: 545026

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106310061   

ÜNİVERSİTE: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Karaman

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 244,30954

Tavan Puan: 337,93603

Başarı Sıralaması: 545026

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 269,73032

Tavan Puan: 396,72293

Başarı Sıralaması:  456774

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 270,0183

Tavan Puan: 368,63708

Başarı Sıralaması :  406000

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 263,92605

Tavan Puan: 328,40198

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  359058

Kontenjan 2017 :  60+2

Yerleşen 2017 : 62

taban-puan.jpg

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarih   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarih   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT