2021 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 106390058
106390058 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yeni Medya (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Karaman ilimizde yer alan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yeni Medya (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karaman ilinde bulunan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yeni Medya (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yeni Medya (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 106390058 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yeni Medya (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yeni Medya (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi , Devlet , Yeni Medya (Yüksekokul) Bölümü , Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yeni Medya (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Yeni Medya (Yüksekokul) Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yeni Medya (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 236,20118
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yeni Medya (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 357,71578
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yeni Medya (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 605155
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106390058
ÜNİVERSİTE: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
ŞEHİR: Karaman
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 236,20118
Tavan Puan: 357,71578
Başarı Sıralaması: 605155
Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1
Yerleşen 2020 – 2021: 41
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 255,80432
Tavan Puan: 306,33236
Başarı Sıralaması: 561297
Kontenjan 2019: 40+1
Yerleşen 2019: 41
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : ---
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması : ---
Kontenjan 2018 : ---
Yerleşen 2018 : ---
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2017 : ---
Yerleşen 2017 : ---
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yeni Medya (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yeni Medya (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.