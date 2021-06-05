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2021 Kastamonu Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106490143

106490143 | Kastamonu Üniversitesi Aşçılık  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kastamonu ilimizde yer alan Kastamonu Üniversitesi Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kastamonu Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106490143

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kastamonu Üniversitesi   Aşçılık  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kastamonu  ilinde bulunan Kastamonu Üniversitesi     Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu   Aşçılık  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kastamonu Üniversitesi   Aşçılık  Bölümü tercih kod numarası 106490143 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kastamonu Üniversitesi   Aşçılık  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kastamonu Üniversitesi   Aşçılık  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kastamonu Üniversitesi   , Devlet , Aşçılık  Bölümü , Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kastamonu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık  Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Aşçılık  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

Kastamonu Üniversitesi   Aşçılık  Bölümü Taban Puanı: 231,54048

Kastamonu Üniversitesi   Aşçılık  Bölümü Tavan Puan: ---

Kastamonu Üniversitesi   Aşçılık  Bölümü Başarı Sıralaması: 1148782

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106490143   

ÜNİVERSİTE: Kastamonu Üniversitesi  

FAKÜLTE: Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kastamonu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 231,54048

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1148782

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,94302

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1166793

Kontenjan 2019:  30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31

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