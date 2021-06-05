2021 Kastamonu Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106490143
106490143 | Kastamonu Üniversitesi Aşçılık Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kastamonu ilimizde yer alan Kastamonu Üniversitesi Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kastamonu Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kastamonu ilinde bulunan Kastamonu Üniversitesi Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kastamonu Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 106490143 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kastamonu Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kastamonu Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kastamonu Üniversitesi , Devlet , Aşçılık Bölümü , Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kastamonu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Aşçılık Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.
Kastamonu Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 231,54048
Kastamonu Üniversitesi Aşçılık Bölümü Tavan Puan: ---
Kastamonu Üniversitesi Aşçılık Bölümü Başarı Sıralaması: 1148782
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106490143
ÜNİVERSİTE: Kastamonu Üniversitesi
FAKÜLTE: Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Kastamonu
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 231,54048
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1148782
Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 227,94302
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1166793
Kontenjan 2019: 30+1
Yerleşen 2019: Doldu-31