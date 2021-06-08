2021 Kastamonu Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106450738

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kastamonu Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kastamonu ilinde bulunan Kastamonu Üniversitesi Küre Meslek Yüksekokulu İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kastamonu Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü tercih kod numarası 106450738 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kastamonu Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kastamonu Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kastamonu Üniversitesi , Devlet , İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü , Küre Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kastamonu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında İş Makineleri Operatörlüğü Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

Kastamonu Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü Taban Puanı: 204,27173

Kastamonu Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü Tavan Puan: ---

Kastamonu Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü Başarı Sıralaması: 1517959

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106450738

ÜNİVERSİTE: Kastamonu Üniversitesi

FAKÜLTE: Küre Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kastamonu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 204,27173

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1517959

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 205,91924

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1483481

Kontenjan 2019: 25+1

Yerleşen 2019: Doldu-26