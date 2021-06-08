2021 Mersin Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1074510272021 İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2024906512021 İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2024906502021 İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 202453019Merkezi ve Endüstriyel İklimlendirme Sistemleri Servis Ustası, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu8 Haziran 2021 Salı FOX TV yayın akışı | Kılıbık FOX TV'de2021 İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2024530552021 Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1069713472021 Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1069516522021 Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106951458
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Kastamonu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106490152

2021 Kastamonu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106490152

106490152 | Kastamonu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kastamonu ilimizde yer alan Kastamonu Üniversitesi Tosya Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kastamonu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106490152

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kastamonu Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kastamonu  ilinde bulunan Kastamonu Üniversitesi     Tosya Meslek Yüksekokulu   İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kastamonu Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü tercih kod numarası 106490152 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kastamonu Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kastamonu Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kastamonu Üniversitesi   , Devlet , İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü , Tosya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kastamonu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Kastamonu Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü Taban Puanı: 201,36715

Kastamonu Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü Tavan Puan: ---

Kastamonu Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü Başarı Sıralaması: 1560026

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106490152   

ÜNİVERSİTE: Kastamonu Üniversitesi  

FAKÜLTE: Tosya Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kastamonu

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 201,36715

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1560026

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 207,3769

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1461456

Kontenjan 2019:  30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT