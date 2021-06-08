2021 Kastamonu Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106450192

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kastamonu Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kastamonu ilinde bulunan Kastamonu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kastamonu Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 106450192 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kastamonu Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kastamonu Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kastamonu Üniversitesi , Devlet , İşletme Yönetimi Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kastamonu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi Bölümü kontenjanı 55+2 kişidir. 2020 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 57 kişi yerleşmiştir.

Kastamonu Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 195,14011

Kastamonu Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Tavan Puan: ---

Kastamonu Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 1645217

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106450192

ÜNİVERSİTE: Kastamonu Üniversitesi

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kastamonu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 195,14011

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1645217

Kontenjan 2020 – 2021 : 55+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 57

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 195,56782

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1639365

Kontenjan 2019: 55+2

Yerleşen 2019: Doldu-57