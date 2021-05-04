2021 Kastamonu Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106410184

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kastamonu Üniversitesi Matematik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kastamonu ilinde bulunan Kastamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kastamonu Üniversitesi Matematik Bölümü tercih kod numarası 106410184 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kastamonu Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kastamonu Üniversitesi Matematik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kastamonu Üniversitesi , Devlet , Matematik Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kastamonu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Matematik Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Kastamonu Üniversitesi Matematik Bölümü Taban Puanı: 257,40942

Kastamonu Üniversitesi Matematik Bölümü Tavan Puan: 289,69668

Kastamonu Üniversitesi Matematik Bölümü Başarı Sıralaması: 392132

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106410184

ÜNİVERSİTE: Kastamonu Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Kastamonu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 257,40942

Tavan Puan: 289,69668

Başarı Sıralaması: 392132

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 244,07355

Tavan Puan: 277,71656

Başarı Sıralaması: 370953

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 232,38521

Tavan Puan: 252,61189

Başarı Sıralaması : 376000

Kontenjan 2018 : 35+1

Yerleşen 2018 : 36

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 234,75782

Tavan Puan: 306,87642

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 264250

Kontenjan 2017 : 35+1

Yerleşen 2017 : 36

Kastamonu Üniversitesi Matematik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kastamonu Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.