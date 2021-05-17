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2021 Kastamonu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 106410033

106410033 | Kastamonu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kastamonu ilimizde yer alan Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kastamonu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 106410033

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kastamonu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kastamonu  ilinde bulunan Kastamonu Üniversitesi   Eğitim Fakültesi   Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kastamonu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü tercih kod numarası 106410033 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kastamonu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kastamonu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kastamonu Üniversitesi , Devlet , Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kastamonu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Kastamonu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü Taban Puanı: 375,65585

Kastamonu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü Tavan Puan: 425,90854

Kastamonu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü Başarı Sıralaması: 29435

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106410033   

ÜNİVERSİTE: Kastamonu Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Kastamonu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 375,65585

Tavan Puan: 425,90854

Başarı Sıralaması: 29435

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 381,41528

Tavan Puan: 430,71585

Başarı Sıralaması:  30434

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 365,96353

Tavan Puan: 403,83445

Başarı Sıralaması :  34800

Kontenjan 2018 :  70+2

Yerleşen 2018 : 72

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 385,57783

Tavan Puan: 407,38246

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  41375

Kontenjan 2017 :  70+2

Yerleşen 2017 : 72

taban-puan.jpg

Kastamonu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kastamonu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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