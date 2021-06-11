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2021 Kastamonu Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 106490159

106490159 | Kastamonu Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kastamonu ilimizde yer alan Kastamonu Üniversitesi Bozkurt Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kastamonu Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 106490159

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kastamonu Üniversitesi   Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kastamonu  ilinde bulunan Kastamonu Üniversitesi     Bozkurt Meslek Yüksekokulu   Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kastamonu Üniversitesi   Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik  Bölümü tercih kod numarası 106490159 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kastamonu Üniversitesi   Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kastamonu Üniversitesi   Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kastamonu Üniversitesi   , Devlet , Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik  Bölümü , Bozkurt Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kastamonu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik  Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Kastamonu Üniversitesi   Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik  Bölümü Taban Puanı: 219,98104

Kastamonu Üniversitesi   Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik  Bölümü Tavan Puan: ---

Kastamonu Üniversitesi   Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik  Bölümü Başarı Sıralaması: 1300933

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106490159   

ÜNİVERSİTE: Kastamonu Üniversitesi  

FAKÜLTE: Bozkurt Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kastamonu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 219,98104

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1300933

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,85453

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1167966

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62

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