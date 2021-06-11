2021 Kastamonu Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 106490159

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kastamonu Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kastamonu ilinde bulunan Kastamonu Üniversitesi Bozkurt Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kastamonu Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü tercih kod numarası 106490159 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kastamonu Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kastamonu Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kastamonu Üniversitesi , Devlet , Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü , Bozkurt Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kastamonu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Kastamonu Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Taban Puanı: 219,98104

Kastamonu Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Tavan Puan: ---

Kastamonu Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Başarı Sıralaması: 1300933

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106490159

ÜNİVERSİTE: Kastamonu Üniversitesi

FAKÜLTE: Bozkurt Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kastamonu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 219,98104

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1300933

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,85453

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1167966

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62