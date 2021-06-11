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2021 Kastamonu Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106470618

106470618 | Kastamonu Üniversitesi Yaşlı Bakımı  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kastamonu ilimizde yer alan Kastamonu Üniversitesi Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kastamonu Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106470618

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kastamonu Üniversitesi   Yaşlı Bakımı  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kastamonu  ilinde bulunan Kastamonu Üniversitesi     Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu   Yaşlı Bakımı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kastamonu Üniversitesi   Yaşlı Bakımı  Bölümü tercih kod numarası 106470618 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kastamonu Üniversitesi   Yaşlı Bakımı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kastamonu Üniversitesi   Yaşlı Bakımı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kastamonu Üniversitesi   , Devlet , Yaşlı Bakımı  Bölümü , Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kastamonu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yaşlı Bakımı  Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Yaşlı Bakımı  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Kastamonu Üniversitesi   Yaşlı Bakımı  Bölümü Taban Puanı: 215,79174

Kastamonu Üniversitesi   Yaşlı Bakımı  Bölümü Tavan Puan: ---

Kastamonu Üniversitesi   Yaşlı Bakımı  Bölümü Başarı Sıralaması: 1357139

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106470618   

ÜNİVERSİTE: Kastamonu Üniversitesi  

FAKÜLTE: Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kastamonu

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 215,79174

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1357139

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 211,99927

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1393383

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52

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