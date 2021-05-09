2021 İnönü Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1053108042021 Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1069101882021 Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1031103272021 Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1014113012021 Demiroğlu Bilim Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2026506012021 Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 1062103082021 Doğu Akdeniz Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 3001904382021 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2075108222021 Ankara Üniversitesi Antropoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1011100332021 Manisa Celâl Bayar Üni. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puan| 102530233
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Kıbrıs İlim Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 300850201

2021 Kıbrıs İlim Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 300850201

300850201 | Kıbrıs İlim Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Girne ilimizde yer alan Kıbrıs İlim Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kıbrıs İlim Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 300850201

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kıbrıs İlim Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne  ilinde bulunan Kıbrıs İlim Üniversitesi   Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi   İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kıbrıs İlim Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 300850201 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kıbrıs İlim Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kıbrıs İlim Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kıbrıs İlim Üniversitesi , KKTC , İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü , Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

Kıbrıs İlim Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 263,67493

Kıbrıs İlim Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Tavan Puan: 282,58405

Kıbrıs İlim Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 484911

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300850201   

ÜNİVERSİTE: Kıbrıs İlim Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 263,67493

Tavan Puan: 282,58405

Başarı Sıralaması: 484911

Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0

Yerleşen 2020 – 2021: 5

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

taban-puan.jpg

Kıbrıs İlim Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kıbrıs İlim Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT