2021 Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü Taban, Tavan Puan| 301290071

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Güzelyurt ilinde bulunan Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 301290071 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi , KKTC , Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü , Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Güzelyurt ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 29+0 kişidir. 2020 yılında Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümüne --- kişi yerleşmiştir.

Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: ---

Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 0

Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 301290071

ÜNİVERSİTE: Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi

FAKÜLTE: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

ŞEHİR: Kktc-Güzelyurt

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: ---

Tavan Puan: 0

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 – 2021 : 29+0

Yerleşen 2020 – 2021: ---

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: ---

Yerleşen 2019: ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2018 : ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.