2021 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 106810153
106810153 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kilis ilimizde yer alan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kilis 7 Aralık Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kilis ilinde bulunan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 106810153 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kilis 7 Aralık Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kilis 7 Aralık Üniversitesi , Devlet , Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kilis ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Arap Dili ve Edebiyatı Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 227,64269
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Tavan Puan: 425,58708
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 71890
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106810153
ÜNİVERSİTE: Kilis 7 Aralık Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Kilis
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 227,64269
Tavan Puan: 425,58708
Başarı Sıralaması: 71890
Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1
Yerleşen 2020 – 2021: 41
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 386,97182
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2019: 40+1
Yerleşen 2019: 22
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 292,18853
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 50+2
Yerleşen 2018 : 31
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 315,98642
Tavan Puan: 393,22194
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 48105
Kontenjan 2017 : 50+2
Yerleşen 2017 : 52
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.