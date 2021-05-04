2021 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106870275

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bahçe Bitkileri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kilis ilinde bulunan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü tercih kod numarası 106870275 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kilis 7 Aralık Üniversitesi , Devlet , Bahçe Bitkileri Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kilis ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bahçe Bitkileri Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Bahçe Bitkileri Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Taban Puanı: 226,45407

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Tavan Puan: 272,96856

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Başarı Sıralaması: 564434

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106870275

ÜNİVERSİTE: Kilis 7 Aralık Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: Kilis

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 226,45407

Tavan Puan: 272,96856

Başarı Sıralaması: 564434

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: 21

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 270,61936

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 20+1

Yerleşen 2019: 5

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2018 : ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.