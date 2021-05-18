2021 Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106830157

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kilis ilinde bulunan Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 106830157 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kilis 7 Aralık Üniversitesi , Devlet , İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kilis ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 100+3 kişidir. 2020 yılında İlahiyat Bölümüne 103 kişi yerleşmiştir.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 280,12506

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Bölümü Tavan Puan: 362,56302

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 314033

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106830157

ÜNİVERSİTE: Kilis 7 Aralık Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Kilis

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 280,12506

Tavan Puan: 362,56302

Başarı Sıralaması: 314033

Kontenjan 2020 – 2021 : 100+3

Yerleşen 2020 – 2021: 103

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 309,7905

Tavan Puan: 360,78766

Başarı Sıralaması: 220089

Kontenjan 2019: 80+2

Yerleşen 2019: 82

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 305,31144

Tavan Puan: 344,65695

Başarı Sıralaması : 194000

Kontenjan 2018 : 80+2

Yerleşen 2018 : 82

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 331,58757

Tavan Puan: 418,89292

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 126065

Kontenjan 2017 : 100+3

Yerleşen 2017 : 103

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.