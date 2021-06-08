2021 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106850055

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kilis 7 Aralık Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kilis ilinde bulunan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 106850055 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kilis 7 Aralık Üniversitesi Makine Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Makine Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kilis 7 Aralık Üniversitesi , Devlet , Makine Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kilis ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Bölümü kontenjanı 25+1 kişidir. 2020 yılında Makine Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 26 kişi yerleşmiştir.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 193,21984

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Makine Bölümü Tavan Puan: ---

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Makine Bölümü Başarı Sıralaması: 1668113

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106850055

ÜNİVERSİTE: Kilis 7 Aralık Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kilis

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 193,21984

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1668113

Kontenjan 2020 – 2021 : 25+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 26

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 209,10025

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1435649

Kontenjan 2019: 20+1

Yerleşen 2019: Doldu-21