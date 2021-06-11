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2021 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları | 106850222

106850222 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kilis ilimizde yer alan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları | 106850222

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kilis 7 Aralık Üniversitesi   Tıbbi ve Aromatik Bitkiler  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kilis  ilinde bulunan Kilis 7 Aralık Üniversitesi     Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu   Tıbbi ve Aromatik Bitkiler  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kilis 7 Aralık Üniversitesi   Tıbbi ve Aromatik Bitkiler  Bölümü tercih kod numarası 106850222 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kilis 7 Aralık Üniversitesi   Tıbbi ve Aromatik Bitkiler  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi   Tıbbi ve Aromatik Bitkiler  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kilis 7 Aralık Üniversitesi   , Devlet , Tıbbi ve Aromatik Bitkiler  Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kilis ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi ve Aromatik Bitkiler  Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Tıbbi ve Aromatik Bitkiler  Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 10 kişi yerleşmiştir.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi   Tıbbi ve Aromatik Bitkiler  Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi   Tıbbi ve Aromatik Bitkiler  Bölümü Tavan Puan: ---

Kilis 7 Aralık Üniversitesi   Tıbbi ve Aromatik Bitkiler  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106850222   

ÜNİVERSİTE: Kilis 7 Aralık Üniversitesi  

FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kilis

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 10

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  20+1

Yerleşen 2019: Dolmadı-12

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