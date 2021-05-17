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2021 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 106810056

106810056 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği    Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kilis ilimizde yer alan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 106810056

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kilis  ilinde bulunan Kilis 7 Aralık Üniversitesi   Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi   Türkçe Öğretmenliği    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği    Bölümü tercih kod numarası 106810056 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kilis 7 Aralık Üniversitesi , Devlet , Türkçe Öğretmenliği    Bölümü , Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kilis ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türkçe Öğretmenliği    Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Türkçe Öğretmenliği    Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği    Bölümü Taban Puanı: 370,21949

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği    Bölümü Tavan Puan: 403,19810

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği    Bölümü Başarı Sıralaması: 35028

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106810056   

ÜNİVERSİTE: Kilis 7 Aralık Üniversitesi

FAKÜLTE: Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Kilis

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 370,21949

Tavan Puan: 403,19810

Başarı Sıralaması: 35028

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: 52

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 372,87074

Tavan Puan: 392,02411

Başarı Sıralaması:  40956

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 354,59587

Tavan Puan: 422,08104

Başarı Sıralaması :  50600

Kontenjan 2018 :  40+1

Yerleşen 2018 : 41

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 385,96173

Tavan Puan: 417,13166

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  53616

Kontenjan 2017 :  40+1

Yerleşen 2017 : 41

taban-puan.jpg

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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