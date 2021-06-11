2021 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106850204

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yapı Denetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kilis ilinde bulunan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yapı Denetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü tercih kod numarası 106850204 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kilis 7 Aralık Üniversitesi , Devlet , Yapı Denetimi Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kilis ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yapı Denetimi Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Yapı Denetimi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 21 kişi yerleşmiştir.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban Puanı: 191,43523

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Tavan Puan: ---

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 1686830

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106850204

ÜNİVERSİTE: Kilis 7 Aralık Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kilis

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 191,43523

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1686830

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 21

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 185,13024

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1737805

Kontenjan 2019: 20+1

Yerleşen 2019: Doldu-21