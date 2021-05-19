2021 Kırgızistan-Türkiye Manas Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan | 405210405
405210405 | Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bişkek-Kırgızistan ilimizde yer alan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bişkek-Kırgızistan ilinde bulunan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 405210405 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi , Yabancı , Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü , Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bişkek-Kırgızistan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 271,07428
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 301,09517
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 366152
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 405210405
ÜNİVERSİTE: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
FAKÜLTE: Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
ŞEHİR: Bişkek-Kırgızistan
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Yabancı
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 271,07428
Tavan Puan: 301,09517
Başarı Sıralaması: 366152
Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0
Yerleşen 2020 – 2021: 5
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 303,10899
Tavan Puan: 310,06129
Başarı Sıralaması: 252699
Kontenjan 2019: 3+0
Yerleşen 2019: 3
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 281,1812
Tavan Puan: 308,50811
Başarı Sıralaması : 327000
Kontenjan 2018 : 5+0
Yerleşen 2018 : 5
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 301,31333
Tavan Puan: 322,24308
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 478730
Kontenjan 2017 : 5+0
Yerleşen 2017 : 5
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.