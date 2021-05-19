2021 Kırgızistan-Türkiye Manas Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan | 405210405

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bişkek-Kırgızistan ilinde bulunan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 405210405 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi , Yabancı , Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü , Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bişkek-Kırgızistan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 271,07428

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 301,09517

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 366152

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 405210405

ÜNİVERSİTE: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu

ŞEHİR: Bişkek-Kırgızistan

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Yabancı

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 271,07428

Tavan Puan: 301,09517

Başarı Sıralaması: 366152

Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0

Yerleşen 2020 – 2021: 5

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 303,10899

Tavan Puan: 310,06129

Başarı Sıralaması: 252699

Kontenjan 2019: 3+0

Yerleşen 2019: 3

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 281,1812

Tavan Puan: 308,50811

Başarı Sıralaması : 327000

Kontenjan 2018 : 5+0

Yerleşen 2018 : 5

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 301,31333

Tavan Puan: 322,24308

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 478730

Kontenjan 2017 : 5+0

Yerleşen 2017 : 5

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.