2021 Kırgızistan-Türkiye Manas Üni. Veterinerlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 405210335

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Veterinerlik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bişkek-Kırgızistan ilinde bulunan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veterinerlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Veterinerlik Bölümü tercih kod numarası 405210335 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi , Yabancı , Veterinerlik Bölümü , Veteriner Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bişkek-Kırgızistan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Veterinerlik Bölümü kontenjanı 10+0 kişidir. 2020 yılında Veterinerlik Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban Puanı: 310,77913

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Tavan Puan: 335,52567

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Başarı Sıralaması: 229271

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 405210335

ÜNİVERSİTE: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

FAKÜLTE: Veteriner Fakültesi

ŞEHİR: Bişkek-Kırgızistan

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Yabancı

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 310,77913

Tavan Puan: 335,52567

Başarı Sıralaması: 229271

Kontenjan 2020 – 2021 : 10+0

Yerleşen 2020 – 2021: 10

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 280,50039

Tavan Puan: 309,64683

Başarı Sıralaması: 236078

Kontenjan 2019: 10+0

Yerleşen 2019: 10

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 261,39564

Tavan Puan: 277,48821

Başarı Sıralaması : 250000

Kontenjan 2018 : 10+0

Yerleşen 2018 : 10

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 257,63373

Tavan Puan: 292,25334

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 223064

Kontenjan 2017 : 8+0

Yerleşen 2017 : 8

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Veterinerlik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.