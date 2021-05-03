2021 Kırgızistan-Türkiye Manas Üni. Veterinerlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 405210335
405210335 | Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Veterinerlik Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bişkek-Kırgızistan ilimizde yer alan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Veteriner Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Veterinerlik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bişkek-Kırgızistan ilinde bulunan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veterinerlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Veterinerlik Bölümü tercih kod numarası 405210335 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi , Yabancı , Veterinerlik Bölümü , Veteriner Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bişkek-Kırgızistan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Veterinerlik Bölümü kontenjanı 10+0 kişidir. 2020 yılında Veterinerlik Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban Puanı: 310,77913
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Tavan Puan: 335,52567
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Başarı Sıralaması: 229271
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 405210335
ÜNİVERSİTE: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
FAKÜLTE: Veteriner Fakültesi
ŞEHİR: Bişkek-Kırgızistan
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Yabancı
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 310,77913
Tavan Puan: 335,52567
Başarı Sıralaması: 229271
Kontenjan 2020 – 2021 : 10+0
Yerleşen 2020 – 2021: 10
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 280,50039
Tavan Puan: 309,64683
Başarı Sıralaması: 236078
Kontenjan 2019: 10+0
Yerleşen 2019: 10
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 261,39564
Tavan Puan: 277,48821
Başarı Sıralaması : 250000
Kontenjan 2018 : 10+0
Yerleşen 2018 : 10
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 257,63373
Tavan Puan: 292,25334
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 223064
Kontenjan 2017 : 8+0
Yerleşen 2017 : 8
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Veterinerlik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.