2021 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İslam Bilimleri Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 405210389
405210389 | Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İslam Bilimleri Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bişkek-Kırgızistan ilimizde yer alan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İslam Bilimleri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bişkek-Kırgızistan ilinde bulunan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Bilimleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İslam Bilimleri Bölümü tercih kod numarası 405210389 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İslam Bilimleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İslam Bilimleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi , Yabancı , İslam Bilimleri Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bişkek-Kırgızistan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İslam Bilimleri Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında İslam Bilimleri Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İslam Bilimleri Bölümü Taban Puanı: 215,99014
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İslam Bilimleri Bölümü Tavan Puan: 281,08836
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İslam Bilimleri Bölümü Başarı Sıralaması: 767252
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 405210389
ÜNİVERSİTE: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: Bişkek-Kırgızistan
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Yabancı
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 215,99014
Tavan Puan: 281,08836
Başarı Sıralaması: 767252
Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0
Yerleşen 2020 – 2021: 5
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 242,75981
Tavan Puan: 259,37682
Başarı Sıralaması: 668583
Kontenjan 2019: 4+0
Yerleşen 2019: 4
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 284,85219
Tavan Puan: 298,41357
Başarı Sıralaması : 303000
Kontenjan 2018 : 3+0
Yerleşen 2018 : 3
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 301,79123
Tavan Puan: 320,42207
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 199135
Kontenjan 2017 : 5+0
Yerleşen 2017 : 5
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İslam Bilimleri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İslam Bilimleri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.