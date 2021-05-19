2021 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İslam Bilimleri Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 405210389

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İslam Bilimleri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bişkek-Kırgızistan ilinde bulunan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Bilimleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İslam Bilimleri Bölümü tercih kod numarası 405210389 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İslam Bilimleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İslam Bilimleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi , Yabancı , İslam Bilimleri Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bişkek-Kırgızistan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İslam Bilimleri Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında İslam Bilimleri Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İslam Bilimleri Bölümü Taban Puanı: 215,99014

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İslam Bilimleri Bölümü Tavan Puan: 281,08836

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İslam Bilimleri Bölümü Başarı Sıralaması: 767252

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 405210389

ÜNİVERSİTE: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Bişkek-Kırgızistan

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Yabancı

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 215,99014

Tavan Puan: 281,08836

Başarı Sıralaması: 767252

Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0

Yerleşen 2020 – 2021: 5

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 242,75981

Tavan Puan: 259,37682

Başarı Sıralaması: 668583

Kontenjan 2019: 4+0

Yerleşen 2019: 4

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 284,85219

Tavan Puan: 298,41357

Başarı Sıralaması : 303000

Kontenjan 2018 : 3+0

Yerleşen 2018 : 3

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 301,79123

Tavan Puan: 320,42207

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 199135

Kontenjan 2017 : 5+0

Yerleşen 2017 : 5

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İslam Bilimleri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İslam Bilimleri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.