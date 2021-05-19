2021 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 405210044
405210044 | Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tarih Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bişkek-Kırgızistan ilimizde yer alan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tarih bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bişkek-Kırgızistan ilinde bulunan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tarih Bölümü tercih kod numarası 405210044 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tarih Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi , Yabancı , Tarih Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bişkek-Kırgızistan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih Bölümü kontenjanı 3+0 kişidir. 2020 yılında Tarih Bölümüne 3 kişi yerleşmiştir.
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tarih Bölümü Taban Puanı: 224,87777
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tarih Bölümü Tavan Puan: 280,15082
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tarih Bölümü Başarı Sıralaması: 694631
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 405210044
ÜNİVERSİTE: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Bişkek-Kırgızistan
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Yabancı
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 224,87777
Tavan Puan: 280,15082
Başarı Sıralaması: 694631
Kontenjan 2020 – 2021 : 3+0
Yerleşen 2020 – 2021: 3
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 289,26887
Tavan Puan: 369,97338
Başarı Sıralaması: 328916
Kontenjan 2019: 3+0
Yerleşen 2019: 3
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 265,52822
Tavan Puan: 277,03039
Başarı Sıralaması : 442000
Kontenjan 2018 : 3+0
Yerleşen 2018 : 3
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 265,17633
Tavan Puan: 373,63597
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 353806
Kontenjan 2017 : 5+0
Yerleşen 2017 : 5
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tarih Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.