2021 Bartın Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1016101612021 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1087900232021 İstanbul Medipol Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2031107232021 Afyon Kocatepe Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1004101752021 Bayburt Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1018102382021 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Maliye Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1032101772021 Kırıkkale Üniversitesi Felsefe Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1066103312021 Kayseri Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1123109592021 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1102102152021 Düzce Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103390120
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Kırıkkale Üniversitesi Felsefe Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106610331

2021 Kırıkkale Üniversitesi Felsefe Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106610331

106610331 | Kırıkkale Üniversitesi Felsefe Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kırıkkale ilimizde yer alan Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kırıkkale Üniversitesi Felsefe Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106610331

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kırıkkale Üniversitesi Felsefe bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırıkkale  ilinde bulunan Kırıkkale Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Felsefe Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırıkkale Üniversitesi Felsefe Bölümü tercih kod numarası 106610331 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırıkkale Üniversitesi Felsefe Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırıkkale Üniversitesi Felsefe Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırıkkale Üniversitesi , Devlet , Felsefe Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırıkkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Felsefe Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Felsefe Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Kırıkkale Üniversitesi Felsefe Bölümü Taban Puanı: 226,80708

Kırıkkale Üniversitesi Felsefe Bölümü Tavan Puan: 313,48842

Kırıkkale Üniversitesi Felsefe Bölümü Başarı Sıralaması: 795192

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106610331   

ÜNİVERSİTE: Kırıkkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Kırıkkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 226,80708

Tavan Puan: 313,48842

Başarı Sıralaması: 795192

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 202,85321

Tavan Puan: 333,79903

Başarı Sıralaması:  821565

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 268,03484

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 22

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 243,73212

Tavan Puan: 277,41278

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  426345

Kontenjan 2017 :  60+2

Yerleşen 2017 : 62

taban-puan.jpg

Kırıkkale Üniversitesi Felsefe Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kırıkkale Üniversitesi Felsefe Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT