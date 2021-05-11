2021 Kırıkkale Üniversitesi Felsefe Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106610331
106610331 | Kırıkkale Üniversitesi Felsefe Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kırıkkale ilimizde yer alan Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırıkkale Üniversitesi Felsefe bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırıkkale ilinde bulunan Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırıkkale Üniversitesi Felsefe Bölümü tercih kod numarası 106610331 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırıkkale Üniversitesi Felsefe Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kırıkkale Üniversitesi Felsefe Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kırıkkale Üniversitesi , Devlet , Felsefe Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırıkkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Felsefe Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Felsefe Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.
Kırıkkale Üniversitesi Felsefe Bölümü Taban Puanı: 226,80708
Kırıkkale Üniversitesi Felsefe Bölümü Tavan Puan: 313,48842
Kırıkkale Üniversitesi Felsefe Bölümü Başarı Sıralaması: 795192
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106610331
ÜNİVERSİTE: Kırıkkale Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Kırıkkale
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 226,80708
Tavan Puan: 313,48842
Başarı Sıralaması: 795192
Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1
Yerleşen 2020 – 2021: 41
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 202,85321
Tavan Puan: 333,79903
Başarı Sıralaması: 821565
Kontenjan 2019: 40+1
Yerleşen 2019: 41
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 268,03484
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 22
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 243,73212
Tavan Puan: 277,41278
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 426345
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
Kırıkkale Üniversitesi Felsefe Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kırıkkale Üniversitesi Felsefe Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.