2021 Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106610146
106610146 | Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kırıkkale ilimizde yer alan Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırıkkale Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırıkkale ilinde bulunan Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 106610146 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kırıkkale Üniversitesi , Devlet , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırıkkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 210+6 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 216 kişi yerleşmiştir.
Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 417,0664
Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 458,05926
Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 19259
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106610146
ÜNİVERSİTE: Kırıkkale Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: Kırıkkale
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 417,0664
Tavan Puan: 458,05926
Başarı Sıralaması: 19259
Kontenjan 2020 – 2021 : 210+6
Yerleşen 2020 – 2021: 216
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 397,0702
Tavan Puan: 427,22083
Başarı Sıralaması: 28476
Kontenjan 2019: 210+6
Yerleşen 2019: 216
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 383,21853
Tavan Puan: 460,58144
Başarı Sıralaması : 31100
Kontenjan 2018 : 220+6
Yerleşen 2018 : 226
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 418,27404
Tavan Puan: 464,75384
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 22718
Kontenjan 2017 : 180+5
Yerleşen 2017 : 185
Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.