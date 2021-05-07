2021 Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106610146

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırıkkale Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırıkkale ilinde bulunan Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 106610146 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırıkkale Üniversitesi , Devlet , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırıkkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 210+6 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 216 kişi yerleşmiştir.

Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 417,0664

Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 458,05926

Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 19259

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106610146

ÜNİVERSİTE: Kırıkkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Kırıkkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 417,0664

Tavan Puan: 458,05926

Başarı Sıralaması: 19259

Kontenjan 2020 – 2021 : 210+6

Yerleşen 2020 – 2021: 216

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 397,0702

Tavan Puan: 427,22083

Başarı Sıralaması: 28476

Kontenjan 2019: 210+6

Yerleşen 2019: 216

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 383,21853

Tavan Puan: 460,58144

Başarı Sıralaması : 31100

Kontenjan 2018 : 220+6

Yerleşen 2018 : 226

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 418,27404

Tavan Puan: 464,75384

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 22718

Kontenjan 2017 : 180+5

Yerleşen 2017 : 185

Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.