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2021 Kırıkkale Üniversitesi Maliye Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106610428

106610428 | Kırıkkale Üniversitesi Maliye Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kırıkkale ilimizde yer alan Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kırıkkale Üniversitesi Maliye Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106610428

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kırıkkale Üniversitesi Maliye bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırıkkale  ilinde bulunan Kırıkkale Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   Maliye Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırıkkale Üniversitesi Maliye Bölümü tercih kod numarası 106610428 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırıkkale Üniversitesi Maliye Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırıkkale Üniversitesi Maliye Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırıkkale Üniversitesi , Devlet , Maliye Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırıkkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Maliye Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Maliye Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Kırıkkale Üniversitesi Maliye Bölümü Taban Puanı: 270,03743

Kırıkkale Üniversitesi Maliye Bölümü Tavan Puan: 298,33163

Kırıkkale Üniversitesi Maliye Bölümü Başarı Sıralaması: 444605

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106610428   

ÜNİVERSİTE: Kırıkkale Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Kırıkkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 270,03743

Tavan Puan: 298,33163

Başarı Sıralaması: 444605

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 264,95944

Tavan Puan: 303,19691

Başarı Sıralaması:  416133

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 258,54055

Tavan Puan: 306,46117

Başarı Sıralaması :  387000

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 285,93613

Tavan Puan: 324,54775

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  200746

Kontenjan 2017 :  60+2

Yerleşen 2017 : 62

taban-puan.jpg

Kırıkkale Üniversitesi Maliye Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kırıkkale Üniversitesi Maliye Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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