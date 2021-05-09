2021 Kırıkkale Üniversitesi Maliye Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106610428
106610428 | Kırıkkale Üniversitesi Maliye Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kırıkkale ilimizde yer alan Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırıkkale Üniversitesi Maliye bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırıkkale ilinde bulunan Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırıkkale Üniversitesi Maliye Bölümü tercih kod numarası 106610428 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırıkkale Üniversitesi Maliye Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kırıkkale Üniversitesi Maliye Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kırıkkale Üniversitesi , Devlet , Maliye Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırıkkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Maliye Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Maliye Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
Kırıkkale Üniversitesi Maliye Bölümü Taban Puanı: 270,03743
Kırıkkale Üniversitesi Maliye Bölümü Tavan Puan: 298,33163
Kırıkkale Üniversitesi Maliye Bölümü Başarı Sıralaması: 444605
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106610428
ÜNİVERSİTE: Kırıkkale Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Kırıkkale
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 270,03743
Tavan Puan: 298,33163
Başarı Sıralaması: 444605
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 264,95944
Tavan Puan: 303,19691
Başarı Sıralaması: 416133
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 258,54055
Tavan Puan: 306,46117
Başarı Sıralaması : 387000
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 285,93613
Tavan Puan: 324,54775
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 200746
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
Kırıkkale Üniversitesi Maliye Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kırıkkale Üniversitesi Maliye Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.