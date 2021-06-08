2021 Kırıkkale Üniversitesi Mantarcılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106650136

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırıkkale Üniversitesi Mantarcılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırıkkale ilinde bulunan Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Mantarcılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırıkkale Üniversitesi Mantarcılık Bölümü tercih kod numarası 106650136 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırıkkale Üniversitesi Mantarcılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırıkkale Üniversitesi Mantarcılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırıkkale Üniversitesi , Devlet , Mantarcılık Bölümü , Kırıkkale Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırıkkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mantarcılık Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Mantarcılık Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 26 kişi yerleşmiştir.

Kırıkkale Üniversitesi Mantarcılık Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Kırıkkale Üniversitesi Mantarcılık Bölümü Tavan Puan: ---

Kırıkkale Üniversitesi Mantarcılık Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106650136

ÜNİVERSİTE: Kırıkkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Kırıkkale Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kırıkkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 26

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 189,1196

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1714016

Kontenjan 2019: 20+1

Yerleşen 2019: Doldu-21