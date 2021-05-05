2021 Kırklareli Üni. Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106710251

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırklareli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırklareli ilinde bulunan Kırklareli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırklareli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 106710251 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırklareli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırklareli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırklareli Üniversitesi , Devlet , Mekatronik Mühendisliği Bölümü , Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırklareli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Mekatronik Mühendisliği Bölümüne 16 kişi yerleşmiştir.

Kırklareli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Kırklareli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 342,75747

Kırklareli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106710251

ÜNİVERSİTE: Kırklareli Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknoloji Fakültesi

ŞEHİR: Kırklareli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 342,75747

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: 16

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 289,83447

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: 35

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 253,78777

Tavan Puan: 303,84227

Başarı Sıralaması : 276000

Kontenjan 2018 : 48+2

Yerleşen 2018 : 50

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 257,29323

Tavan Puan: 304,84738

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 212727

Kontenjan 2017 : 48+2

Yerleşen 2017 : 50

Kırklareli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kırklareli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.