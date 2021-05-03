2021 Kırklareli Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106710093

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırklareli Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırklareli ilinde bulunan Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırklareli Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 106710093 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırklareli Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırklareli Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırklareli Üniversitesi , Devlet , Ebelik (Yüksekokul) Bölümü , Sağlık Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırklareli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ebelik (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Ebelik (Yüksekokul) Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Kırklareli Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 310,19011

Kırklareli Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 320,48587

Kırklareli Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 230536

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106710093

ÜNİVERSİTE: Kırklareli Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Yüksekokulu

ŞEHİR: Kırklareli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 310,19011

Tavan Puan: 320,48587

Başarı Sıralaması: 230536

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 280,4807

Tavan Puan: 306,58171

Başarı Sıralaması: 236125

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 266,90161

Tavan Puan: 274,60379

Başarı Sıralaması : 232000

Kontenjan 2018 : 40+1

Yerleşen 2018 : 41

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 305,24829

Tavan Puan: 341,28454

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 220416

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Kırklareli Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kırklareli Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.