2021 Kırklareli Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106710075

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırklareli Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırklareli ilinde bulunan Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırklareli Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 106710075 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırklareli Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırklareli Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırklareli Üniversitesi , Devlet , İşletme Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırklareli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında İşletme Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Kırklareli Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 227,66483

Kırklareli Üniversitesi İşletme Bölümü Tavan Puan: 257,82878

Kırklareli Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 785926

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106710075

ÜNİVERSİTE: Kırklareli Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Kırklareli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 227,66483

Tavan Puan: 257,82878

Başarı Sıralaması: 785926

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 215,19864

Tavan Puan: 249,00623

Başarı Sıralaması: 805628

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: 31

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 284,27899

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 21

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 216,79032

Tavan Puan: 252,70924

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 435232

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Kırklareli Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kırklareli Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.