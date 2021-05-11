2021 Kırklareli Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106710075
106710075 | Kırklareli Üniversitesi İşletme Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kırklareli ilimizde yer alan Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırklareli Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırklareli ilinde bulunan Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırklareli Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 106710075 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırklareli Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kırklareli Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kırklareli Üniversitesi , Devlet , İşletme Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırklareli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında İşletme Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.
Kırklareli Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 227,66483
Kırklareli Üniversitesi İşletme Bölümü Tavan Puan: 257,82878
Kırklareli Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 785926
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106710075
ÜNİVERSİTE: Kırklareli Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Kırklareli
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 227,66483
Tavan Puan: 257,82878
Başarı Sıralaması: 785926
Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1
Yerleşen 2020 – 2021: 31
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 215,19864
Tavan Puan: 249,00623
Başarı Sıralaması: 805628
Kontenjan 2019: 30+1
Yerleşen 2019: 31
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 284,27899
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 21
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 216,79032
Tavan Puan: 252,70924
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 435232
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
Kırklareli Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kırklareli Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.